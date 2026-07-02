EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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02.07.2026 07:28:54

EssilorLuxottica Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica reduzierte der Experte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen der Jahre 2026 und 2027./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
172,10 € 		Abst. Kursziel*:
33,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
172,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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