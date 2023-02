Die Analysten von der Erste Group haben die Bewertung für die Papiere des heimischen Energieversorgers EVN mit "Buy" wieder aufgenommen. Als Kursziel wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes 31 Euro errechnet.

Am Donnerstagvormittag notierten die Aktien der EVN an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 19,02 Euro. Der Analyst verweist in seiner Einschätzung auf ein deutliches Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent auf das aktuelle Kursniveau auf das Kursziel.

Zudem hebt der Experte die deutliche Diskrepanz zwischen Wert und Kurs der EVN-Aktie hervor. Der EVN-Anteil am Verbund sei aktuell allein 3,4 Mrd. Euro wert und entspreche damit der kompletten Marktkapitalisierung von der EVN. Die Anleger bekommen damit ein EBITDA (ohne Beitrag vom Verbund) von mehr als 700 Mio. Euro gratis. Zudem sollte die EVN vom Verbund in den nächsten drei Jahren Dividenden von mehr als 500 Mio. erhalten.

Die Schätzung für den Gewinn je Aktie im Jahr 2023 lautet auf 2,30 Euro. In den zwei Folgejahren sollte dieser laut Prognosen der Erste Group auf 2,61 Euro bzw. 2,57 Euro anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 1,00 Euro pro Anteilsschein gesehen.

Analysierendes Institut Erste Group

