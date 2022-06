Die Wertpapierexperten des Analyseinstituts Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Linzer Softwareunternehmens Fabaosft von 41,0 auf 32,0 Euro deutlich gekürzt. Gleichzeitig bestätigte der Warburg-Analyst Felix Ellmann die Kaufempfehlung ("Buy") für die Titel von Fabaosft. Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Titel des Unternehmens an der Frankfurter Börse um 2,7 Prozent fester bei 22,50 Euro.

Am gestrigen Mittwoch legte der Softwarekonzern seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 vor. Diese seien laut Ellmann im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Das Geschäft mit staatlichen Behörden sei gut gelaufen und die wiederkehrenden Einnahmen angestiegen. Dennoch stiegen die Kosten, was vor allem auf den Anstieg des Personalbestands zurückzuführen sei.

Beim Bewertungsmodell nahmen die Experten einige Anpassungen vor. "Das Regierungsgeschäft bildet zwar nach wie vor das solide Rückgrat der Gruppe, ist aber in Anbetracht seiner Basis und der Beschränkungen des Marktes (deutschsprachige Staatsverwaltung) in seinem Wachstum begrenzt", heißt es in der Studie. Darüber hinaus sei auch ein deutlicher Anstieg der Kosten zu erwarten.

Die Gewinneinschätzungen je Aktie belaufen sich für das Geschäftsjahr 2022/2023 auf 0,81 Euro. In den beiden Folgejahren wird ein Gewinn von 0,86 (2023/2024) bzw. 0,97 (2024/2025) Euro erwartet. Die Dividende soll den Schätzungen der Warburg-Experten zufolge im laufenden und im darauffolgenden Geschäftsjahr bei jeweils 0,85 Euro liegen. Für 2024/2025 wird eine Dividende von 0,87 Euro erwartet.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

pma/ste

ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/

AFA0019 2022-06-09/11:07