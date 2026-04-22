Ferrari Aktie
|309,15EUR
|3,30EUR
|1,08%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei dem italienischen Sportwagenbauer sieht er Aufwärtspotenzial für die auf einem Kapitalmarkttag festgelegten Ziele für 2030./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
310,50 €
|
Abst. Kursziel*:
38,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
309,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,09%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Ferrari N.V.
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
