Ferrari Aktie
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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
381,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
301,65 €
|
Abst. Kursziel*:
26,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
301,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,26%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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