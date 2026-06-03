HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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