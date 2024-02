NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 366 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anleger dürften erleichtert darüber gewesen sein, dass die Margen des Autobauers längerfristig steigen dürften, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der starke Kursanstieg der Aktie nach der Veröffentlichung von Zahlen dürfte auch der Eindeckung von Leerverkäufen geschuldet gewesen sein, vermutete der Experte./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 11:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 11:03 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.