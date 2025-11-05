Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Das Wachstum sei sowohl durch Kabi als auch Helios angetrieben worden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
48,22 €
Abst. Kursziel*:
14,06%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
48,46 €
Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|10:37
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:17
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
