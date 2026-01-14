flatexDEGIRO Aktie

37,88EUR -0,80EUR -2,07%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

14.01.2026 13:35:19

flatexDEGIRO Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker bleibe ihr Favorit unter Europas Handelsplattformen, schrieb Analystin Haley Tam am Dienstagabend. Dies stehe unter der Maßgabe, dass er Wachstum mit einem vernünftigen Preis verbindet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,62 € 		Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

