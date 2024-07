NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 51 Euro angehoben. Das aktuelle Kursniveau liege nahe den Zwölfmonatstiefs, von hier aus sei das absolute Verlustpotenzial begrenzt, begründete Analyst Graham Hunt die Hochstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Operativ hätten Streiks und schlechtes Wetter den Flughafenbetreiber in sechs Monaten rund eine halbe Million Passagiere gekostet./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 23:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 23:51 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.