HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für das höhere Kursziel ist, dass Analyst Christian Ehmann in der am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell nach dem vorgelegten Quartalsbericht überarbeitete und den Bewertungshorizont in die Zukunft verschob. Zur reduzierten Beteiligung am Dialyse-Spezialisten FMC auf rund 25 Prozent schrieb er: "Mit organischem Wachstum an vorderster Stelle und einer sich bessernden Bilanz positioniere sich Fresenius für die nächste Phase seiner strategischen Expansion."/ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



