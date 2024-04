NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2505 Pence belassen. Zwar sei er sich der seit Jahresbeginn überdurchschnittlichen Kursentwicklung der GSK-Aktie bewusst, doch rechne er mittelfristig mit weiteren Treibern, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Pharmakonzern dürfte weiterhin positiv überraschen und bis 2027 ein erstklassiges Umsatzwachstum vorweisen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 15:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 15:30 / UTC





