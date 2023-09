HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach dem Auftritt des Konzernchefs auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Unternehmensgründer sehe für den Kochboxen-Versender bedeutende langfristige Chancen nicht nur für das Kernprodukt, sondern auch für Fertiggerichte und andere anziehende vertikale Märkte, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2023 sei "eine Art Übergangsjahr"/tav/mis



