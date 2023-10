NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen zum dritten Quartal von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf vergleichbarer Basis mit einem Wachstum von 1,9 Prozent. Für das zweite Halbjahr kalkuliert sie in beiden Geschäftsbereichen mit einer abgeschwächten Entwicklung des Absatzvolumens. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte kürzte sie ihre diesjährige Schätzung für den Gewinn je Aktie um drei Prozent./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 12:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 12:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.