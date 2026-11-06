SGL Carbon Aktie
|4,93EUR
|0,14EUR
|2,93%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon nach der Veröffentlichung von Eckdaten von 4,15 auf 4,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Carbon-Werkstoffspezialist habe seine Umstrukturierung schneller und kostengünstiger als geplant abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er rechnet jedoch mit einer geringeren Marge im kommenden Jahr, da sich die im Geschäftsjahr 2026 erzielten Erlöse aus Entschädigungszahlungen im Halbleiterbereich voraussichtlich nicht wiederholen werden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,60%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
12:27
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.26
|EQS-News: SGL Carbon: Business performance in Q3 2026 supports an upward revision of the full-year earnings forecast (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SGL Carbon: Geschäftsentwicklung in Q3 2026 unterstützt Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr (EQS Group)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
Analysen zu SGL Carbon SE
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|4,93
|2,93%
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|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG