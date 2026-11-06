Bechtle Aktie
|33,92EUR
|-0,64EUR
|-1,85%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Eckdaten für das dritte Quartal von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine Untergrenze, die im vierten Quartal nahezu keinen Anstieg des Vorsteuerergebnisses erforderlich mache, lasse Spielraum für höhere Ziele./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,08 €
|
Abst. Kursziel*:
20,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen (dpa-AFX)
Analysen zu Bechtle AG
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,18
|-1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|09:26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:17
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:50
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|06:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK