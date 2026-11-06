Bechtle Aktie
|33,60EUR
|-0,96EUR
|-2,78%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal durch die Bank Wachstum verzeichnet, schrieb Yannik Siering am Donnerstag. Die Hürden für das vierte Quartal lägen tief und die Chancen für erhöhte Schätzungen stünden damit gut./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:40 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,80 €
|
Abst. Kursziel*:
39,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,88%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich (dpa-AFX)
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05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen (dpa-AFX)
Analysen zu Bechtle AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,60
|-2,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG