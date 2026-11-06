Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Kaufen
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
813,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
800,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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|EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy (EQS Group)
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