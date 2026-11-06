Ryanair Aktie
|25,53EUR
|0,60EUR
|2,41%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Der Billigflieger habe am Montag mitgeteilt, dass die Ticketpreise wohl nicht ausreichen dürften, um den 2027 erwarteten Anstieg der Treibstoffkosten zu decken, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Tags darauf sei dann der Triumph der US-Demokraten gekommen und dies habe die Erwartungskurve etwas gemildert. Der Kurs der Aktie spiegle dauerhaft hohe Kerosinkosten und eine unzureichende Kapazitätsreaktion der Fluggesellschaften wider./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,37 €
|
Abst. Kursziel*:
23,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,51%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
02.11.26
|Ryanair-Aktie im Plus: Billigflieger reagiert auf Gewinnrückgang mit Sparprogramm - Kerosin-Schock belastet Bilanz (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Ryanair fliegt von Saarbrücken künftig auch nach Málaga (dpa-AFX)
|
02.11.26
|ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Ryanair Aktie in Grün: Flugangebot in Deutschland wird weiter gekürzt (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Ryanair-Aktie zieht an: Fluggesellschaft streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen (APA)
|
19.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick (dpa-AFX)
|
13.10.26
|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
Analysen zu Ryanair
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|25,48
|2,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG