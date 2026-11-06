HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen des Großküchenausrüsters hätten im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag. Insgesamt sei der Bericht aber durchwachsen, denn umsatzseitig plane das Unternehmen nun mit dem unteren Ende der angepeilten Spanne./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:41 / GMT

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