SAF-HOLLAND Aktie
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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Donnerstag ein grundsolides drittes Quartal". Unter Berücksichtigung der Aussage, dass der diesjährige Konzernumsatz im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreite liegen könnte, hob die Expertin ihre Schätzungen an. Dabei berücksichtigte sie auch geringere Zinsaufwendungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,15 €
|
Abst. Kursziel*:
21,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,85%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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