HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Donnerstag ein grundsolides drittes Quartal". Unter Berücksichtigung der Aussage, dass der diesjährige Konzernumsatz im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreite liegen könnte, hob die Expertin ihre Schätzungen an. Dabei berücksichtigte sie auch geringere Zinsaufwendungen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:14 / GMT

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