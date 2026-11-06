SAF-HOLLAND Aktie

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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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06.11.2026 09:41:58

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Donnerstag ein grundsolides drittes Quartal". Unter Berücksichtigung der Aussage, dass der diesjährige Konzernumsatz im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreite liegen könnte, hob die Expertin ihre Schätzungen an. Dabei berücksichtigte sie auch geringere Zinsaufwendungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,15 € 		Abst. Kursziel*:
21,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,85%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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