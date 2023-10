ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC angesichts der von Kanadas Konservativen geforderten Zurückweisung des von RBC geplanten Kaufs von HSBC Canada auf "Neutral" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Das Geschäft zähle zu den Randaktivitäten von HSBC und sei auch keine Quelle für in der Vergangenheit entgangene Dividenden, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. HSBC dürfte einen neuen Veräußerungsprozess auf den Weg bringen, sollte der Verkauf an RBC blockiert werden. HSBC verfüge außerdem über genügend Kapital, um die versprochenen Dividenden zu finanzieren - über womöglich geringere Aktienrückkäufe./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 08:09 / GMT





