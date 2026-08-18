Hypoport Aktie
|84,85EUR
|-1,55EUR
|-1,79%
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,70 €
|
Abst. Kursziel*:
115,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
118,03%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|Hypoport beginnt Aktienrückkauf - Aktie zieht an (Dow Jones)
|
14.08.26
|EQS-News: Hypoport Initiates Share Buyback Programme (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: Hypoport startet Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
13.08.26
|Hypoport setzt auf Aktienrückkauf und bestätigt Jahresziele - Aktie springt an (Dow Jones)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
12.08.26
|Hypoport kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück (dpa-AFX)
|
12.08.26
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro (EQS Group)
Analysen zu Hypoport SE
|07:18
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|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|85,65
|-0,87%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
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|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
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|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research