Iberdrola Aktie
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
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Unternehmen:
Iberdrola SA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
19,20 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
19,64 €
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Abst. Kursziel*:
-2,24%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
19,63 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2,17%
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Analyst Name::
Ahmed Farman
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KGV*:
-