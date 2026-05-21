Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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21.05.2026 09:52:18

Iberdrola SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,64 € 		Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,17%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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