NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale des britischen Regulierers OFGEM zum künftigen Regulierungs- und Investitionsrahmen für die Stromverteilungsnetze (ED3) seien beruhigend, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die den Konzernen demnach zugemessene Rendite liege mit etwa 6 Prozent am Mittelpunkt der Spanne auf dem Niveau der aktuellen ET3-Regulierung./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.