ING Group Aktie
|24,60EUR
|0,17EUR
|0,70%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy sieht die niederländische Bank als einen der Hauptprofiteure höherer mittelfristiger Zinsen. Auch vor möglichen Leitzinsanhebungen hätten die Schätzungen für die Nettozinserträge bereits Luft nach oben, schrieb Goy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,35 €
|
Abst. Kursziel*:
19,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
