NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee senkte am Freitag die Schätzungen für den materiellen Buchwert sowie für den Nettoinventarwert des Finanzkonzerns per Ende 2026. Damit reagierte die Expertin nach eigener Aussage auf einen formalen Fehler in der Kalkulation ihrer Prognosen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:41 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.