NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Laut Analyst Theo Massing befinden sich niederländische Banken wie die ING in einem neuen Kostenzyklus. Arbeitsintensität werde gegen Infrastrukturintensität getauscht, schrieb er am Montag. Künstliche Intelligenz sollte dazu beitragen, manuelle Arbeit zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und den Service zu verbessern, doch langfristig könnten die Einsparungen bei den Vollzeitstellen durch höhere Ausgaben für IT-Infrastruktur kompensiert werden. Er ziehe weiterhin ABN Amro der ING vor. Der Abbau von Vollzeitstellen für digitalisierte Banken sei nach wie vor der greifbarste Hebel für kurzfristige Kosteneinsparungen und ABN habe hier die geringeren Risiken./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.