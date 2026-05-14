NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 29,20 auf 31,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Resultate des ersten Quartals an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

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