ING Group Aktie

24,31EUR 0,51EUR 2,14%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 14:11:06

ING Group Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,38 € 		Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

mehr Analysen
14:11 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
30.04.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 ING Group Buy UBS AG
30.04.26 ING Group Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ING Group 24,30 2,12% ING Group

Aktuelle Aktienanalysen

14:59 Apple Neutral UBS AG
14:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
14:56 Under Armour Buy UBS AG
14:55 United Parcel Service Buy UBS AG
14:54 FedEx Buy UBS AG
14:35 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:31 SAP Overweight Barclays Capital
14:18 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
14:14 Airbus Overweight Barclays Capital
14:11 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:09 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
13:35 National Grid Outperform Bernstein Research
13:34 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:33 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
13:32 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
13:32 GSK Outperform Bernstein Research
13:31 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 Enel Underperform RBC Capital Markets
13:29 Santander Halten DZ BANK
13:28 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:27 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13:26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
13:25 Stellantis Kaufen DZ BANK
13:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:22 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
13:20 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13:15 BASF Buy Deutsche Bank AG
13:14 SAP Buy UBS AG
13:12 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:10 AB InBev Outperform Bernstein Research
13:09 Fraport Hold Warburg Research
13:08 DHL Group Hold Warburg Research
13:08 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:08 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13:07 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:01 Diageo Buy Deutsche Bank AG
13:00 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen