ING Group Aktie
|24,31EUR
|0,51EUR
|2,14%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
24,38 €
Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
24,31 €
Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name::
Theo Massing
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|14:11
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
