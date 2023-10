ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 17,60 auf 17,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kapitalausschüttungen stünden bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal im Fokus, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet alles in allem mit einem ordentlichen Zahlenwerk der niederländischen Bank, wenn sie auch kaum an ihre Gewinnentwicklung im zweiten Quartal herankommen dürfte. Die Papiere seien nach wie vor attraktiv bewertet./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:41 / GMT





