NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 17,90 auf 17,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal der niederländischen Bank und die Höhe der angekündigten Aktienrückkäufe hätten positiv überrascht, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in der Telefonkonferenz aber überlagert worden von einem unsicheren Ausblick auf das Nettozinseinkommen. Sie kürzte daher ihre diesbezüglichen Schätzungen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 11:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 11:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.