IONOS Aktie
|28,40EUR
|-0,86EUR
|-2,94%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 45,50 auf 38,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für United Internet und die Tochter Ionos an die jüngsten Ergebnisse und den Ausblick auf 2026 an. Er berücksichtigt zudem, dass der AdTech-Bereich des Webhosters nun als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert wird. Darüber hinaus floss der Verkauf von Versatel von United Internet an die Tochter 1&1 ein./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,10 €
|
Abst. Kursziel*:
38,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,97%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.05.26
|Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
19.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)