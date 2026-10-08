JCDecaux Aktie
|24,04EUR
|-0,22EUR
|-0,91%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Davide Amorim sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keinerlei Anzeichen einer nachlassenden Dynamik bei dem Außenwerbespezialisten. Das Unternehmen biete eine der besten strukturellen Wachstumsstories in der Branche./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,12 €
|
Abst. Kursziel*:
20,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name::
Davide Amorim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|24,04
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG