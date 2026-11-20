Mayr-Melnhof Karton Aktie
|69,00EUR
|-4,70EUR
|-6,38%
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
Mayr-Melnhof Karton buy
Die Analysten der Baader Bank haben ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof Karton (MMK) als Reaktion auf die am Vorabend vorgelegte Gewinnwarnung von 117 auf 107 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" bestätigte Analyst Varun Sikka in der am Freitag vorgelegten Studie jedoch.
Sikka sieht in der Aktie weiterhin "eine überzeugende Turnaround-Story". Der Teilverkauf der Verpackungssparte verschaffe dem Unternehmen Spielraum mit Blick auf die Verschuldung und für Kapitalrückführungen.
Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse bei 39,30 Euro.
Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 wurde auf 4,14 Euro gekappt. In den Folgejahren soll dieser auf 8,73 bzw. 11,90 Euro anwachsen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 2,00 Euro je Anteilsschein erwartet.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/ste
ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group
AFA0032 2026-11-20/15:20
|Zusammenfassung: Mayr-Melnhof Karton AG buy
|
Unternehmen:
Mayr-Melnhof Karton AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
107,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
69,00 €
|
Abst. Kursziel*:
55,07%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
69,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,07%
|
Analyst Name::
Varun Sikka
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|10.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|69,00
|-6,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|14:35
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13:56
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.