HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Ein entscheidendes Highlight des Kapitalmarkttags sei das Signal des wohl über dem Ziel bis 2027 liegenden Cashflow, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Damit seien höhere Aktienrückkäufe wahrscheinlich./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.