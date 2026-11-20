Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Ein entscheidendes Highlight des Kapitalmarkttags sei das Signal des wohl über dem Ziel bis 2027 liegenden Cashflow, schrieb Michael Huttner am Donnerstag. Damit seien höhere Aktienrückkäufe wahrscheinlich./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,54 €
|
Abst. Kursziel*:
75,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,73%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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