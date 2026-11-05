JCDecaux Aktie
|26,84EUR
|1,04EUR
|4,03%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbekonzern habe die Umsatzerwartung solide übertroffen und für das vierte Quartal einen starken Ausblick gegeben, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,08 €
|
Abst. Kursziel*:
10,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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|Keine Nachrichten verfügbar.
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Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|26,84
|4,03%
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