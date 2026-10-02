JCDecaux Aktie
|24,64EUR
|-0,06EUR
|-0,24%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,40 auf 27,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,68 €
|
Abst. Kursziel*:
12,24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:20
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:20
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|24,64
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:20
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13:09
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13:08
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:36
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.