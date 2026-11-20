CEWE Stiftung Aktie
|109,80EUR
|2,00EUR
|1,86%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 126 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volker Bosse erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Kursziel für den Fotodienstleister auf Basis der Kodak-Moments-Übernahme, die große Chancen mit sich bringe. Außerdem verwies er auf die gestärkte Finanzlage, einhergehend mit Potenzial für eine Sonderdividende. Wegen erwarteter Einmaleffekte erweitert er sein Bewertungsmodell nun bis 2028./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
144,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,40 €
|
Abst. Kursziel*:
36,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
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16.11.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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12.11.26
|CEWE senkt operative Prognose – Aktie bleibt unter Druck (dpa-AFX)
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12.11.26
|ROUNDUP: Cewe im dritten Quartal in roten Zahlen - Aktie fällt nach gutem Lauf (dpa-AFX)
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12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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12.11.26
|EQS-News: CEWE im dritten Quartal mit Gewinnsprung aus dem erfolgreichen Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: CEWE posts profit jump in the third quarter from the successful sale of Commercial Online-Print devision (EQS Group)
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09.11.26
|Gewinnprognose gesenkt: Kodak-Moments-Übernahme im Fokus - Aktie verliert (dpa-AFX)
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
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|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|14:35
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|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|109,80
|1,86%
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|15:20
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|14:35
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|13:56
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.