Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 533 auf 540 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Er hob seine Ergebnisprognose für 2026 um rund 3 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
540,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
578,20 €
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Abst. Kursziel*:
-6,61%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
577,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,44%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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12:27
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19.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
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19.11.26
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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