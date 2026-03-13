JCDecaux Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Außenwerbe-Spezialist habe alle Ansprüche erfüllt, schrieb Julien Roch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Auch der Ausblick auf das erste Quartal sei besser und im Rest des Jahres dürften die Franzosen von der Fußball-WM und Neuverträgen profitieren./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
