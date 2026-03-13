Brenntag Aktie
|48,39EUR
|-0,12EUR
|-0,25%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Auf der Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen habe der Chemikalienhändler eine weitgehende Akzeptanz der Kunden für höhere Preise nach der Eskalation des Nahostkonflikts konstatiert, schrieb Anil Shenoy in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Zudem habe der neue Chef betont, der Fokus müsse sich nun von Brutto- zu Nettoeinsparungen verschieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
49,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,27%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
48,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|Brenntag setzt auf harten Sparkurs - weitere Millionen sollen eingespart werden - Aktie höher (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|Goldman Sachs Group Inc. gibt Brenntag SE-Aktie Buy (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft (dpa-AFX)