EVOTEC Aktie
|4,31EUR
|-0,06EUR
|-1,28%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec von 6 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 hänge beim Wirkstoffforscher viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum insgesamt enttäuschenden Strategie-Update. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen weiterhin ambitioniert./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,31 €
|
Abst. Kursziel*:
4,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)