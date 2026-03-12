NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Der größte realistische Deal in der Bierbranche wäre eine Übernahme der in privaten Händen befindlichen Castel durch AB Inbev, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Dieser dürfte einen Umfang von bis zu 15 Milliarden US-Dollar haben. Interesse dürfte AB Inbev vor allem am Afrika-Geschäft der Castel Group haben, die Bier und Softdrinks produziert./bek/ag



