NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler bleibe dank Marktanteilsgewinnen, Kosten- und Synergieeffekten eine der attraktivsten Wetten auf die Ergebnisdynamik im europäischen Einzelhandel, schrieb Frederick Wild in seinem Rückblick auf die Zahlen vom Donnerstagabend. Diese hätten auch einen überzeugenden Kontrapunkt zur dominierenden These von der Gefährdung durch Künstliche Intelligenz (KI) geliefert./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





