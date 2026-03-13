Zalando Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler bleibe dank Marktanteilsgewinnen, Kosten- und Synergieeffekten eine der attraktivsten Wetten auf die Ergebnisdynamik im europäischen Einzelhandel, schrieb Frederick Wild in seinem Rückblick auf die Zahlen vom Donnerstagabend. Diese hätten auch einen überzeugenden Kontrapunkt zur dominierenden These von der Gefährdung durch Künstliche Intelligenz (KI) geliefert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Zalando
