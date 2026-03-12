Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ck
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
43,07 €
Abst. Kursziel*:
9,12%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
43,34 €
Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
