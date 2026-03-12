Hapag-Lloyd Aktie

133,70EUR -1,90EUR -1,40%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

12.03.2026 13:35:20

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
129,70 € 		Abst. Kursziel*:
-49,88%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
133,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-51,38%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

