80,20EUR -1,10EUR -1,35%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

13.03.2026 06:57:49

BMW Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Konzernchef Oliver Zipse könnte den Hauptdarsteller der 80er-Jahre-Fernsehserie "Das A-Team" mit der Aussage "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" zitieren, kommentierte Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde für den Autobauer wegen der Zoll-Belastungen, der nur langsamen Erholung in China sowie der Einführung der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" ein Übergangsjahr. Mit Blick auf die Unternehmensziele habe er seine Jahresprognosen gesenkt, so Reitman. Doch schon 2026 sollte BMW beginnen, von der "Neuen Klasse" zu profitieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81,82 € 		Abst. Kursziel*:
32,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,66%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

