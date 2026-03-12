Porsche vz. Aktie

36,89EUR -0,91EUR -2,41%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

12.03.2026 11:54:16

Porsche vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Chef habe in seiner ersten Telefonkonferenz die richtige Balance gefunden und die Anleger beruhigt, ohne sich frühzeitig auf eine neue Strategie festzulegen, schrieb Tim Rokossa in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Sonderbelastungen seien zweifellos höher gewesen als gedacht, aber möglicherweise seien es nun die letzten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,10 € 		Abst. Kursziel*:
21,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

