Porsche vz. Aktie
|36,89EUR
|-0,91EUR
|-2,41%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Chef habe in seiner ersten Telefonkonferenz die richtige Balance gefunden und die Anleger beruhigt, ohne sich frühzeitig auf eine neue Strategie festzulegen, schrieb Tim Rokossa in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Sonderbelastungen seien zweifellos höher gewesen als gedacht, aber möglicherweise seien es nun die letzten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,10 €
|
Abst. Kursziel*:
21,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)