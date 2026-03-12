GEA Aktie
|62,75EUR
|1,15EUR
|1,87%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Hold
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,75 €
|
Abst. Kursziel*:
0,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,40%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
