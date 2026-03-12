GEA Aktie

62,75EUR 1,15EUR 1,87%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 11:29:15

GEA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62,75 € 		Abst. Kursziel*:
0,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,40%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten