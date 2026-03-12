Sartorius vz. Aktie

220,40EUR -1,20EUR -0,54%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

12.03.2026 13:44:13

Sartorius vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Charles Pitman-King schaute am Donnerstag voraus auf den Kapitalmarkttag des Pharma- und Laborausrüsters, auf dem der neue Konzernchef Michael Grosse wohl seine Vorstellungen für den Rest des Jahrzehnts aufzeigen dürfte. Kurzfristig seien die Chancen auf steigende Schätzungen begrenzt, da mit einem dosierten Ausblick zu rechnen sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
220,40 € 		Abst. Kursziel*:
27,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
220,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

