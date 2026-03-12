Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group leicht von 108 auf 109 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Mate Nemes bestätigt.

Die UBS senkte ihre EPS-Prognose für 2026 um 4 Prozent. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2027/28 bleiben weitgehend unverändert, da die Auswirkungen der höheren Prognosen für das Kreditvolumen sowie geringere Anpassungen bei den Gebühren und Betriebsausgaben durch eine höhere Aktienanzahl ausgeglichen werden, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 9,41 Euro für 2026, sowie 10,97 bzw. 12,08 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,30 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse mit minus 2,12 Prozent bei 94,70 Euro.

Analysierendes Institut UBS

